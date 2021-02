Sassuolo Bologna, probabili formazioni | In difesa torna Ferrari, ancora in dubbio Chiriches

Questa sera il Sassuolo affronterà il Bologna al 'Mapei Stadium' per cercare conferme dopo la vittoria ottenuta contro il Crotone

Questa sera alle 20,45 andrà in scena il derby tra Sassuolo e Bologna al ‘Mapei Stadium’. I neroverdi sono reduci da una vittoria a Crotone che ha ridato entusiasmo dopo un momento di difficoltà; i rossoblù hanno pareggiato domenica scorso contro il Benevento e si trovano circa a metà classifica.

QUI SASSUOLO - Ancora fuori Boga, Bourabia e il lungodegente Romagna. Ferrari rientra dalla squalifica e torna al centro della difesa insieme a Marlon, con Chiriches che rimane in panchina non essendo ancora al meglio della condizione. A centrocampo la coppia sarà Locatelli-Obiang, mentre in attacco ci sarà Caputo con Berardi, Traorè e Djuricic alle spalle.

QUI BOLOGNA - Mihajlovic non potrà ancora contare su Medel e Faragò. Torna Svanberg a centrocampo al rientro dalla squalifica e farà coppia con Schouten. In attacco ci sarà l’ex di turno Sansone con Soriano e Orsolini alle spalle di Barrow.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Djuricic; Caputo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.