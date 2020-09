Sassuolo Cagliari, probabili formazioni | I neroverdi cominciano contro l'ex Di Francesco

Dopo gli anticipi del sabato, ricomincia il campionato di Serie A anche per il Sassuolo che è pronto ad ospitare tra le mura del Mapei Stadium il Cagliari dell’ex Di Francesco che esordirà sulla panchina rossoblù. Fischio di inizio alle ore 18.

QUI SASSUOLO - Non abbandona il 4-2-3-1 neanche nella nuova stagione mister De Zerbi che potrà fare affidamento su alcuni titolari dello scorso campionato. Tra i pali Consigli e sulle fasce Toljan e Kyriakopoulos. Al centro della difesa ci sarà invece la coppia Chiriches-Ferrari. Magnanelli è assente e Locatelli non al meglio quindi a centrocampo potrebbero agire Obiang e Bourabia, mentre in attacco non ci sarà Boga, al suo posto Haraslin.

QUI CAGLIARI - Classico 4-3-3 per Di Francesco che schiererà Faragò e Lykogiannis sulle fasce. Nandez, Marin e Rog comporranno il centrocampo, mentre in attacco Simeone sarà al centro del tridente con Sottil e Joao Pedro ai fianchi.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Obiang; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.