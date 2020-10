Sassuolo Crotone, probabili formazioni | Ancora out Boga, in difesa Muldur dal primo minuto

Anticipo per i neroverdi che domani alle 15 sfideranno il Crotone al 'Mapei Stadium'. Dopo la bella prestazione contro lo Spezia, si attende una conferma da parte del Sassuolo che quest'anno vuole migliorare la stagione scorsa puntando all'Europa.

QUI SASSUOLO - Assenti per infortunio Magnanelli, Rogerio, Romagna e Raspadori, mentre Boga è ancora out causa Covid. Solito 4-2-3-1 per De Zerbi che conferma la difesa con l'unico dubbio sulla destra dove dovrebbe essere titolare Muldur. A centrocampo è sempre ballottaggio Bourabia-Obiang, con possibile subentro dell'uno all'altro a partita in corso. Defrel sarà in campo dal primo minuto alle spalle di Caputo.

QUI CROTONE - Tanti assenti per il Crotone che in difesa dovrà schierare Magallan, Marrone e Golemic. In mediana Cigarini, con Molina e Zanellato ai suoi fianchi, mentre sulle fasce ci saranno Pereira e Reca. Messias sarà in attacco insieme a Simy.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Toljan; Locatelli, Bourabia; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Molina, Cigarini, Zanellato, Reca; Messias, Simy.