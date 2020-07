Sassuolo Genoa, probabili formazioni | Rientra Toljan, ancora fuori Boga e Defrel

Match decisivo per il Genoa che potrebbe conquistare la salvezza matematica con una giornata di anticipo; il Sassuolo non ha più grandi obiettivi se non quello di mantenere l’ottavo posto sia per questioni di prestigio, sia per questioni economiche. Il match è in programma alle 19,30 al ‘Mapei Stadium’.

QUI SASSUOLO - Rientra Toljan titolare a destra della difesa; sul lato opposto ci sarà Rogerio. A centrocampo fisso Locatelli con Bourabia che rientra dalla squalifica. Ancora fuori Boga e Defrel, quindi l’attacco sarà composto da Berardi, Djuricic e Traorè alle spalle di Caputo.

QUI GENOA - Nicola deve fare a meno solo di Radovanovic e Pajac; tanti gli acciaccati che andranno comunque in panchina tra cui Sturaro e Cassata. Al centro della difesa ci saranno Romero e Masiello; centrocampo formato da Lerager che rientra e Schone. Davanti a tutti Pinamonti con Jagiello, Criscito e Pandev alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Peluso, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.

GENOA (4-2-3-1): Perin; Goldaniga, Romero, Masiello, Ankersen; Lerager, Schone; Jagiello, Criscito, Pandev; Pinamonti.