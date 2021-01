Sassuolo Genoa, probabili formazioni | Rientra Djuricic, spazio anche a Defrel

Dopo la batosta di Bergamo contro l'Atalanta il Sassuolo ha subito una buona occasione per ritrovare sicurezza ed entusiasmo sfidando al 'Mapei Stadium' un Genoa in difficoltà in questo avvio di campionato. Fischio d'inizio alle ore 15.

QUI SASSUOLO - A quanto pare ci sarà, con la maglia da titolare, Djuricic nonostante i problemi di condotta che lo hanno tenuto fuori per una sorta di punizione contro l'Atalanta. Insieme a lui a completare l'attacco ci saranno Berardi e Haraslin con Defrel punta. A centrocampo riposa Lopez e gioca Obiang al fianco di Locatelli; riposo anche per Chiriches che ha sbagliato tanto nell'ultimo match, al suo posto al centro della difesa ci sarà Marlon.

QUI GENOA - Assente Zapata in difesa, al suo posto giocherà Radovanovic insieme a Masiello e Criscito. Sulle fasce ci saranno Ghiglione e Czyborra mentre in mediana Badelj sarà affiancato da Behrami e Lerager. Il tandem d'attacco sarà infine composto da Shomurodov e Destro.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Defrel.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Behrami, Badelj, Lerager, Czyborra; Shomurodov, Destro.