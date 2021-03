Sassuolo Hellas Verona, probabili formazioni | Torna Chiriches in difesa, in attacco Defrel titolare

De Zerbi ritrova Chiriches che sarà in campo dal primo minuto; si rivede anche Boga che potrebbe invece subentrare nella ripresa

Questo pomeriggio il Sassuolo affronterà l’Hellas Verona nell’anticipo del sabato della ventisettesima giornata di Serie A. I neroverdi recuperano alcuni giocatori che mancavano da tempo. Fischio d’inizio alle ore 15 al ‘Mapei Stadium’.

QUI SASSUOLO - Torna Chiriches al centro della difesa dopo un lungo stop; si rivede anche Boga che però partirà dalla panchina. In attacco quindi tornano titolari Djuricic e Caputo insieme a Berardi e a Defrel. A centrocampo Lopez farà coppia con Locatelli.

QUI HELLAS VERONA - Tanti ballottaggi per Juric che trova certezze solo in attacco con Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna. In mediana dovrebbero esserci Tameze e Veloso con Faraoni e Dimarco a completare il centrocampo. Nella difesa a tre spazio a Magnani, Gunter e Ceccherini.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, M. Lopez; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna.