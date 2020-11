Sassuolo Inter, probabili formazioni | Ancora out Caputo, ci sarà Raspadori

Questo pomeriggio il Sassuolo affronterà l’Inter reduce da una sconfitta interna contro il Real Madrid in Champions League. I neroverdi vogliono mantenere il secondo posto e tentare di nuovo di scavalcare i Milan, ma dovranno fare a meno di alcuni uomini importanti.

QUI SASSUOLO - Ancora assenze importanti in attacco tra i neroverdi, mancheranno infatti Caputo, Defrel, Haraslin e Ricci. De Zerbi si affida ancora a Raspadori come punta; alle spalle di quest’ultimo dovrebbero esserci Berardi, Traorè e Boga, con Djuricic in forse per qualche piccolo acciacco. Confermatissimo il centrocampo formato da Locatelli e Lopez.

QUI INTER - Tornano ma si accomodano in panchina sia Sensi che Brozovic. L’attacco scelto da Conte lascia intendere la voglia di portare a casa i tre punti con Vidal alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez. Sulle fasce Darmian e Perisic.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Traorè, Boga; Raspadori.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Darmian, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Lukaku, Martinez.