Sassuolo Lazio, probabili formazioni | Inzaghi in emergenza, i neroverdi sperano nel settimo posto

Ultima di campionato domani sera: il Sassuolo ospiterà la Lazio al ‘Mapei Stadium’ con l’obiettivo del settimo posto, ora occupato dalla Roma impegnata domani sera in contemporanea a La Spezia. Calcio d’inizio alle ore 20.45.

QUI SASSUOLO - Non ci sarà probabilmente Raspadori, con Caputo che tornerà molto probabilmente dal primo minuto come unica punta. Alle sue spalle Berardi, Defrel e Boga con Djuricic pronto ad entrare. Lopez potrebbe essere a centrocampo insieme a Locatelli, ma è sempre vivo il ballottaggio con Obiang. In difesa Chiriches e Ferrari saranno al centro con Toljan e Kyriakopoulos sulle fasce.

QUI LAZIO - Problemi di formazione per Inzaghi che deve fare a meno di Acerbi infortunato e Luiz Felipe, Luis Alberto e Pereira squalificati. In dubbio Milinkovic che probabilmente non verrà rischiato dal primo minuto. Rientra invece Correa insieme a Muriqi in attacco dove non dovrebbe esserci Immobile, almeno non con la maglia da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Caputo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Muriqi.