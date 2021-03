Sassuolo Napoli, probabili formazioni | Ancora assente Chiriches, in attacco scalpita Defrel

Al centro della difesa ancora spazio a Marlon e Ferrari; in attacco Defrel partirà dalla panchina per subentrare nella ripresa

Questa sera il Sassuolo torna al 'Mapei Stadium' dopo aver saltato la partita di venerdì scorso per lo stop legato al Covid del Torino. Ad affrontare i neroverdi sarà il Napoli di Gattuso che deve fronteggiare tante assenze. Fischio d'inizio alle ore 18.30.

QUI SASSUOLO - Ancora fuori Chiriches, al centro della difesa ci saranno quindi Marlon e Ferrari, mentre sulle fasce spazio a Muldur e Rogerio, con Kyriakopoulos pronto ad entrare. Fisso Locatelli a centrocampo, questa sera in coppia con Obiang, mentre in attacco ci sarà Caputo con Berardi, Traorè e Djuricic a supportarlo; Defrel in panchina scalpita e sarà della partita probabilmente nella ripresa.

QUI NAPOLI - Assenti per infortunio Osimhen, Petagna e Lozano; fuori per squalifica Koulibaly. Rientra invece Manolas che partirà però dalla panchina. Torna tra i pali invece Ospina che sarà alle spalle di Rrahmani e Maksimovic, affiancati da Di Lorenzo e Mario Rui. Il tridente d'attacco sarà formato invece dall'ex Politano, Mertens e Insigne.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Traoré, Djuricic; Caputo.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.