Sassuolo Parma, probabili formazioni | Out Locatelli e Berardi, Magnanelli parte dal primo minuto

Il Sassuolo si appresta ad ospitare il Parma reduce da cinque sconfitte consecutive. Anche i neroverdi arrivano da una sconfitta contro la Juventus e dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Spal agli ottavi di finale. Fischio d’inizio alle ore 15 al ‘Mapei Stadium’.

QUI SASSUOLO - Assente Obiang per squalifica dopo il rosso rimediato contro la Juventus. Locatelli non è tra i convocati per un problema fisico e a centrocampo potrebbero esserci Magnanelli e Lopez dal primo minuto. Ancora fuori anche Berardi; attacco formato da Defrel, Traorè e Djuricic alle spalle di Caputo.

QUI PARMA - Tantissimi gli infortuni nella squadra ducale soprattutto in difesa dove saranno titolari Sohm e Iacoponi al centro, con Busi e Pezzella terzini. A centrocampo confermato l’ex neroverde Kurtic, mentre in attacco il tridente sarà formato da Gervinho, Cornelius e Mihaila.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Lopez; Defrel, Traorè, Djuricic; Caputo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Sohm, Iacoponi, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Mihaila.