Sassuolo Roma, probabili formazioni | Sassuolo in emergenza dopo la sosta per la Nazionale

I neroverdi dovranno privarsi di tanti giocatori, alcuni infortunati, altri non convocati per precauzione dopo essere stati a contatto con positivi

Domani i neroverdi affronteranno in casa la Roma dopo la sosta per le Nazionali che lascia molti indisponibili tra i neroverdi. Il fischio d’inizio al ‘Mapei Stadium’ sarà alle 15.

QUI SASSUOLO - Sono addirittura nove gli assenti per De Zerbi che non potrà contare sui soliti Romagna e Bourabia, a cui si aggiunge Defrel infortunato; mancherà anche Ayhan trovato positivo al Covid durante il suo impegno con la Turchia; discorso a parte per Caputo, Berardi, Locatelli e Muldur, tutti esclusi dalle convocazioni per essere stati a contatto con positivi al Covid durante gli impegni con le rispettive nazionali. Formazione dunque da ripensare, con molti giovani tra i convocati.

QUI ROMA - Assenti Ibanez e Villar entrambi squalificati; può anche Kumbulla. In difesa ci saranno Mancini, Cristante e Spinazzola, mentre alle spalle di Mayoral, unica punta, ci saranno Pedro e Perez.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Boga, Traorè, Djuricic; Raspadori.

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Peres; Pedro, Perez; Mayoral.