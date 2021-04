Sassuolo Sampdoria, probabili formazioni | Infortunato Raspadori, Djuricic squalificato

Qualche problema in attacco per mister De Zerbi che dovrà fare a meno del solito Caputo, ma anche di Raspadori e di Djuricic

Questa sera i neroverdi affronteranno la Sampdoria al 'Mapei Stadium' con calcio d'inizio alle 20.45. Il Sassuolo arriva da una esaltante vittoria in rimonta a San Siro contro il Milan e, sebbene non abbia grandi obittivi in classifica, sta dimostrando di voler giocare al massimo su tutti i campi; i blucerchiati arivano da due vittorie consecutive che hanno sancito la salvezza, anche se non ancora matematica, della squadra genovese.

QUI SASSUOLO - Ancora assente Caputo infortunato, così come Romagna; a questi si aggiungono anche l'acciaccato Raspadori e lo squalificato Djuricic. In difesa potrebbe tornare dal primo minuto Chiriches che ha riposato contro il Milan; insieme a lui ci sarà Ferrari con Toljan e Kyriakopoulos sulle fasce. A centrocampo Locatelli farà coppia con Obiang che sta diventando una certezza per questo Sassuolo. In attacco scelte obbliagate, con Lopez avanzato insieme a Traorè e Berardi, unica punta Defrel.

QUI SAMPDORIA - Assente Quagliarella infortunato; rientra dalla squalifica Yoshida che partirà dalla panchina. Al centro della difesa ci saranno quindi Tonelli e Colley. Candreva e Damsgaard agiranno sulle fasce con Silva e Thorsby che saranno impegnati in mediana. Il tandem d'attacco sarà formato da Gabbiadini e Keita Baldè.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Traorè; Defrel.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard; Gabbiadini, Baldè.