Sassuolo Spezia, probabili formazioni | Chiriches e Berardi tra i convocati, assente Lopez

Rientrano due pedine importanti nella formazione di De Zerbi anche se non saranno entrambe in campo dal primo minuto; si ferma Lopez per squalifica

Alle 15 il Sassuolo affronterà lo Spezia tra le mura di casa. I neroverdi arrivano da un momento di difficoltà in cui i risultati non sono stati sicuramente quelli sperati; i liguri arrivano da due sconfitte consecutive in campionato di cui l’ultima contro l’Udinese e dall’eliminazione in Coppa Italia ad opera del Napoli.

QUI SASSUOLO - Assente Lopez per squalifica e i soliti Romagna e Bourabia; tornano invece tra i convocati Chiriches e Berardi con il primo che potrebbe partire titolare al centro della difesa e il secondo che invece partirà dalla panchina per entrare magari nella ripresa. A centrocampo ci saranno Locatelli e Obiang, mentre in attacco potrebbe esserci Defrel al posto di Caputo, con Traorè, Djuricic e Boga alle spalle.

QUI SPEZIA - Assenti per squalifica Pobega e Saponara. Lo Spezia adotterà un 4-3-3 con Erlic e Terzi al centro della difesa; sulle fasce ci saranno invece Vignali e Bastoni. Il tridente d’attacco sarà formato Farias, Galabinov e Gyasi.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traorè, Djuricic, Boga; Defrel.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Agoume, Maggiore; Farias, Galabinov, Gyasi.