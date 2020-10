Sassuolo Torino, probabili formazioni | Magnanelli va in panchina, ancora out Toljan

Questa sera il Sassuolo torna in campo al ‘Mapei’ per l’anticipo di Serie A contro il Torino. I neroverdi sono reduci dalla vittoria in rimonta contro il Bologna, mentre i granata hanno perso le prime tre partite e devono recuperare il match contro il Genoa rimandato a causa dei tanti positivi al Covid della squadra ligure. Fischio d’inizio alle ore 20.45.

QUI SASSUOLO - Ancora assente Toljan positivo al Covid, torna tra i convocati invece Boga. Non ci saranno per infortunio Romagna e Defrel. Magnanelli è pronto ma partirà presumibilmente dalla panchina con il centrocampo ancora affidato a Locatelli e Obiang. In attacco c’è Haraslin insieme a Berardi e Djuricic alle spalle di Caputo.

QUI TORINO - Assente Milinkovic-Savic per squalifica, non ce la fa nemmeno Izzo per problemi muscolari. In difesa spunta Bremer dal primo minuto, mentre sulla trequarti giocherà Lukic alle spalle di Bonazzoli e Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti.