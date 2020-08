Sassuolo Udinese, probabili formazioni | Non ce la fa Boga, in porta spazio a Pegolo

Ultima sfida per i neroverdi che sono ad un passo dal confermare l'ottavo posto in classifica. Dopo la lunga sosta abilitata, il Sassuolo ha impressionato per il gioco proposto, i risultati e i gol fatti, terminando così, indipendentemente da come andrà stasera, una stagione più che positiva. Fischio d'inizio questa sera al 'Mapei Stadium' alle 20,45.

QUI SASSUOLO - Assenti Chiriches, Defrel e Romagna, ancora fuori dalla lista dei convocati anche Boga. Muldur partirà ancora dalla panchina, in difesa ci saranno Toljan e Rogerio sulle fasce. Bourabia rimane a riposo per far giocare la 499esima partita in neroverde a Magnanelli a centrocampo. Berardi titolare, probabile spazio per Raspadori.

QUI UDINESE - Non ha nessuna ambizione l'Udinese che giocherà comunque per lo spettacolo e per chiudere il bellezza il campionato. In attacco ci saranno dunque Nestorovski e Lasagna, con il resto della formazione di mercoledì scorso praticamente confermata.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Raspadori, Traorè; Caputo.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofanà, Walace, De Paul, Sema; Nestorovski, Lasagna.