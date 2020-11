Sassuolo Udinese, probabili formazioni | Rientrano Berardi e Caputo, Djuricic ancora out

Testacoda al Mapei Stadium nell’anticipo di questa sera: il Sassuolo, secondo in classifica, sfida l’Udinese penultima con solo tre punti. Se i neroverdi dovessero vincere, scavalcherebbero il Milan, almeno momentaneamente, in attesa del match di domenica dei rossoneri, e sarebbero primi in classifica per due notti. Fischio d’inizio alle 20.45.

QUI SASSUOLO - Ancora fuori Djuricic e Haraslin per Covid; assenti anche Toljan e Chiriches, mentre torna tra i convocati Magnanelli che però andrà in panchina. Possibilità dal primo minuto per i rientranti Berardi e Caputo. Al centro della difesa ballottaggio Ayhan-Marlon con il primo in vantaggio. In mediana ancora spazio a Lopez che ha fatto benissimo contro il Napoli.

QUI UDINESE - Rientra dal primo minuto Nuytinck nella difesa a tre completata da Becao e Samir. In attacco dovrebbe esserci il tandem formato da Okaka e Deulofeu, mentre l’ex Carpi Lasagna partirà dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Traorè, Boga; Caputo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Pussetto; Okaka, Deulofeu.