Spezia Sassuolo, probabili formazioni | Ancora out Boga, ballottaggio a centrocampo per De Zerbi

Domani alle 12.30, al 'Manuzzi' di Cesena, va in scena la seconda giornata di campionato che vedrà il Sassuolo impegnato contro l'esordiente Spezia che non ha giocato la prima (da recuperare mercoledì 30 settembre) e che non può ospitare i neroverdi nel proprio stadio a causa di lavori di ristrutturazione.

QUI SASSUOLO - Assenti gli infortunati Magnanelli, Rogerio, Romagna e Raspadori; ancora fuori anche Boga e Schiappacasse per Covid. De Zerbi recupera invece Peuso che torna dalla squalifica ma si accomoda in panchina. Sulle fasce ancora Toljan e Kyriakopoulos, mentre a centrocampo c'è il ballottaggio Bourabia-Obiang. Punti fermi dell'attacco sono Berardi e Caputo, probabile partenza dal primo minuto di Defrel.

QUI SPEZIA - Non ci saranno Terzi e Maggiore, entrambi squalificati. Italiano punta sul 4-3-3 con Sala e Dell'Orco sulle fasce, mentre al centro della difesa ci saranno Erlic e Ismaili. Estevez e Bartolomei a centrocampo ai fianchi di Ricci; il tridente d'attacco dovrebbe essere formato da Agudelo, Galabinov e Gyasi.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Sala, Erlic, Ismaili, Dell'Orco; Bartolomei, Ricci, Estevez; Agudelo, Galabinov, Gyasi.