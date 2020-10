Triestina Modena, probabili formazioni | Esordio per Costantino, tra gli avversari Granoche e Giorico

Primo turno infrasettimanale per i canarini che questo pomeriggio alle 15 scenderanno in campo a Trieste. Dopo le due vittorie consecutive, i ragazzi di mister Mignani sono in cerca di una conferma ulteriore e ancora più importante. In vista dei turni ravvicinati, potrebbe esserci qualche variazione nella formazione iniziale. Le assenze sono sempre le stesse, ovvero quelle di Rabiu e Mattioli. La Triestina di Gautieri si schiererà con un 4-3-2-1, con gli ex Granoche e Giorico che partiranno dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

TRIESTINA (4-3-2-1): Offredi; Rapisarda, Tartaglia, Ligi, Brivio; Rizzo, Lodi, Maracchi; Sarno, Petrella; Gomez.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Pergreffi, Ingegneri, Mignanelli; Davì, Gerli, Castiglia; Tulissi; Costantino, Spagnoli.