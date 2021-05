Circuito propaganda FIN di nuoto artistico, Sea Sub subito protagonista

Dopo mesi di stop dalle competizioni, il settore nuoto sincronizzato ritorna protagonista in vasca fornendo emozioni e soddisfazioni per le atlete e le allenatrici della Sea Sub Modena. Sabato 22 maggio presso lo Stadio del nuoto di Bologna le sincronette modenesi sono state impegnate con la prima gara Fin del circuito propaganda che qualifica al campionato italiano.

Nella categoria esordienti A la squadra composta da Chiesa, Cielo, Fantini, Manzini, Mazzi, Morandi, Romagnoli, e per la maggior parte alla prima esperienza agonistica, sfiora il podio classificandosi in quarta posizione. Debutto anche per il doppio ragazze di Fantini e Funel che ha affrontato questa prima gara con grande determinazione.

Nella categoria Ragazze la squadra con Di Marco, Filippini, Francardi, Masini, Mazaranu, Mojshi, Oleari, Zanon ha conquistato la medaglia d’argento con un esercizio energico e ricco di difficoltà sul tema del fuoco.

Grinta e intensità per la squadra Junior. Baraldi, Bonucchi, Carta, Catellani, Filippini, Masini, Montanari, Zanoli ha raggiunto il gradino più alto del podio con una coreografia sulle note di “The nightmare before Christmas”