Modena Challenger Atp 75, tutto pronto per i big del tennis

Subito spettacolo e tanto pubblico al Modena Challenger Atp 75. Al Club La Meridiana di Formigine (Modena), è iniziata questa mattina l’edizione numero 39 del “Memorial Eugenio Fontana, 1° Trofeo Assoservizi Group srl”.

Le qualificazioni

Fin dai primi scambi delle partite del tabellone di qualificazione, sui campi in terra rossa del Club La Meridiana si è visto un livello di gioco davvero molto alto. Ha giocato un buon tennis il portacolori di casa Luca Parenti: il giovane talento de La Meridiana ha perso 6-2 6-4 contro Marius Copil, rumeno 32enne già numero 56 del ranking. Parenti ha lottato in entrambi i set, ma non è riuscito a concretizzare alcune “palle break”, mentre Copil a suon di servizi e dritti ha fatto prevalere la maggior esperienza. Equilibrio anche nel primo match sul centrale: il tedesco mancino Gerch ha vinto 6-4 6-4 contro Gabriele Bosio, vincitore del Torneo di Pre Qualificazione di Bagnacavallo, al termine di un incontro molto intenso. È finita al terzo set la sfida tra lo svizzero Bertola e l’argentino Otegui 6-4 3- 6 6-1, mentre il 26enne azzurro Alexander Weis ha superato l’argentino Midon 7-5 6-1. Avanzano anche Kachmazov (6-3 6-7 7-5 sull’italiano Oradini), il tedesco Stodder (6-4 2-6 6-0 sull’americano Blanch) e l’italiano Julian Ocleppo, figlio dell’ex tennista Gianni, capace di vincere 6-1 7-6 contro il serbo Ajdukovic.

Arrivano i big

Il tabellone delle qualificazioni terminerà lunedì mattina mentre il main draw scatterà lunedì pomeriggio. Intanto al Club La Meridiana sono già arrivati tanti dei giocatori ammessi direttamente al tabellone principale. E così gli appassionati di tennis, domenica mattina si sono potuti gustare, oltre ai match di qualificazione, anche un’ora di allenamento tra due dei favoriti alla vittoria finale: l’argentino Federico Coria, numero 90 del Ranking Mondiale e Stefano Travaglia, già numero 60 al Mondo. Travaglia è reduce da un 2022 complicato soprattutto a causa degli infortuni, ora sta ritrovando la forma migliore ed, al Modena Challenger, è pronto a sfidare i giovani talenti e gli specialisti del rosso. “Sto ritrovando un buon tennis e un buon ritmo – ha detto Stefano Travaglia già “Davis-man azzurro” – sto lavorando molto con il mio team per mettere tanta costanza negli allenamenti e nelle partite; nelle ultime settimane ci sto riuscendo. Ci vuole pazienza e voglia di lavorare duro. Ho giocato tante volte qui a La Meridiana il Torneo Futures, è un ambiente che mi piace. Ora mi preparo per questo Challenger Atp: il livello è alto, molto alto fin dai primi turni, fisicamente sono tutti molto preparati. Bisogna pensare ad una partita alla volta – ha sottolineato il 31enne marchigiano – Come sta il tennis italiano? Beh lo vediamo tutti, sta molto bene. Ci sono tanti giovani giocatori italiani già nella Top 100 o pronti ad entrarci. E c’è anche tanto ricambio: è veramente bello vedere tutti questi ragazzi italiani essere protagonisti oltre ad essere uno stimolo per tutti noi. Il mio obiettivo? Come ho già detto voglio pensare ad una partita alla volta, voglio ritrovare continuità per allenarmi e giocare, poi si vedrà. Certamente vorrei provare a partecipare nuovamente ai tornei più importanti: i Master 1000 e i tornei del Grande Slam”.

Tabellone e programma

Lunedì mattina, 26 giugno, dalle ore 10 si giocheranno le ultime sei partite del tabellone di qualificazione: i sei vincitori accederanno al main draw. Il tabellone principale scatterà alle 16.30 di lunedì con i match tra il rumeno Filip Jianu e l’italiano Gianmarco Ferrari e quello tra il francese Terence Atmane (testa di serie numero 5) e l’argentino Hernan Casanova. In campo alle 19 la testa di serie numero 1, l’argentino Federico Coria, se 3 Club La Meridiana a.s.d. Via A. Fiori 23, 41043 Casinalbo (MO) Tel. 059.55.01.53 Fax 059.55.01.84 C.F. 80019270364 P.I. 01259060364 IBAN IT 39 V 05387 66780 0000 0000 2202 la vedrà con l’olandese Max Houkes. A seguire il match tra l’azzurro Lorenzo Giustino e il bosniaco Nerman Fatic. Esordirà nel serale delle 21.30 invece Stefano Travaglia chiamato subito a giocare un match impegnativo contro la testa di serie numero 4, Jacub Mensik (Repubblica Ceca). Ogni giorno sono programmati due incontri serali, con orario definito, sui campi principali della Meridiana: il primo alle ore 19, il secondo alle ore 21.30. Le finali, di singolo e di doppio, si giocheranno entrambe sabato 1° luglio (orario da definire).

Ingresso e novità

Come ogni anno, anche in questa edizione, l’ingresso al Club La Meridiana di Casinalbo sarà libero e gratuito per assistere a tutte le partite del “Modena Challenger, 39° Memorial Eugenio Fontana, 1° Trofeo Assoservizi Group srl”. Tra le novità dell’edizione 2023, la possibilità di vedere tutte le partite del torneo in diretta streaming su www.atptour.com e “l’esordio” del rilevatore di velocità della battuta. Tutte le informazioni sul torneo saranno live sul sito del club.