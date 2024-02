La Ragazza e il Ragazzo più veloci di Modena, i vincitori delle scuole medie

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Va in archivio la prima giornata de ‘La Ragazza e il Ragazzo più veloci di Modena’ con ottimi risultati tecnici e con una partecipazione particolarmente ampia per numero di istituti e di studenti in gara. Come sempre accade i primi protagonisti della manifestazione organizzata dalla Fratellanza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, sono i ragazzi dell’ultimo biennio delle scuole medie ovvero le annate 2010 e 2011 per questo anno scolastico. Il programma sempre quello canonico con il via delle tante batterie in programma alle ore 10 e le premiazioni, con la proclamazione dei vincitori, a partire dalle ore 12.

Tra le new entry del 2011 vincono Cuoghi e Yeboah

Ad aprire le danze, come sempre, sono gli appartenenti all’annata esordiente nella manifestazione ovvero nell’occasione i nati nel 2011. A festeggiare il successo finale sono stati Ilaria Cuoghi ed Ernest Yeboah, rispettivamente rappresentanti dell’istituto Marconi e Cavour. Per quanto riguarda la categoria femminile la finalissima presentava ai blocchi di partenza tutte ragazze tesserate per la Fratellanza e, dunque, abituate a cimentarsi in gara. La più veloce, appunto, è stata Ilaria Cuoghi che ha fermato il cronometro sul tempo di 8”65 precedendo la cugina Alice Cuoghi e Camilla. Volpi.

Cambiano le gerarchie fra batterie e finale, invece, nella prova maschile dove Ernest Yeboah ha sconfitto il compagno delle Cavour, nonché portacolori della Fratellanza, Georgi Markov con il tempo di 8”01 contro l’8”12 del secondo classificato. In precedenza Yeboah si era qualificato per la finale con il crono di 8”30, ma dando l’impressione con un rallentamento finale di potersela giocare proprio con Markov che era aveva realizzato la miglior prestazione. Terzo gradino del podio, infine, per Philemon Bohan Oduro delle Marconi in 8”20.

De Maria ed Esposito vincono tra i 2010

Dal secondo posto di un anno fa al successo scalano le gerarchie i vincitori dell’annata 2010 ovvero Olivia De Maria ed Antonio Esposito. La prima si era classifica seconda alle spalle di Emma Rambaldi nell’edizione 2023, ma quest’anno già dalle batterie la contesa era sembrata ben più aperta tra le due portacolori delle Lanfranco, istituto che ha schierato al via della finalissima ben quattro proprie rappresentanti. La resa dei conti in finale, però, non è arrivata per l’infortunio occorso a Rambaldi intorno alla metà dei 60 metri da percorrere. Per la De Maria, quindi, il successo è arrivato con il tempo di 8”57 davanti ad Anna Ferri, terza un anno fa, in 8”74. A completare il podio Sara Barbieri, anche lei come le ‘rivali’ atleta della Fratellanza, con il crono di 8”81.

Cambio della guardia anche al maschile dove si invertono le prime due posizioni del podio rispetto ad un anno fa. Nel 2023 a trionfare fu Alex Magri, delle scuole San Carlo, davanti ad Antonio Esposito in forza alle Cavour e atleta della Fratellanza. Per quest’ultimo la volata finale sui 60 metri si è conclusa con il tempo di 7”79 contro i 7”90 dell’avversario, mentre al terzo posto si è piazzato Gioele Gamberini delle San Carlo in 7”98. Finale di ottimo livello questa con tutti gli atleti molto vicini compreso il sesto ed ultimo classificato ovvero Matteo Procacci in 8”06.

Le Marconi festeggiano il primo posto tra gli istituti

Come ogni anno le premiazioni non prevedono solo il riconoscimento individuale ai primi dodici classificati di ogni categoria e annata, ma anche quello agli istituti scolastici. Per quanto riguarda quest’ultima classifica a far fede è la somma dei cinque migliori tempi per categoria e annata di ogni scuola ovvero un totale di venti prestazioni che hanno prodotto la vittoria delle Marconi in 2’58”91 davanti alle Ferraris che in 3’01”28 hanno battuto per pochi decimi di secondo le Lanfranco terze in 3’01”82.

Ora l’appuntamento è fissato per domani quando a diventare protagoniste saranno le scuole superiori con gli studenti nati nel 2009 e 2008.

Finale femminile 2011

Ilaria Cuoghi – Marconi – 8”65 Alice Cuoghi – Marconi – 8”88 Camilla Volpi – San Carlo – 8”94 Domenica Arcidiacone – Marconi – 8”95 Caterina Bigi – San Giuseppe – 9”08 Fortunata Maresca – Lanfranco – 9”20 Alice Salvioli – Guidotti – 9”05 Chiara Maramotti – Cavour – 9”07 Laura Gualtieri – San Carlo – 9”08 Giulia Iacovaccio – Lanfranco – 9”24 Vanessa Trinca – Calvino – 9”28 Valeria Virlan – Lanfranco – 9”46

Finale maschile 2011

Ernest Yeboah – Cavour – 8”01 Georgi Ivaylov Markov – Cavour – 8”12 Philemon Bonah Oduro – Marconi – 8”20 Marco Torelli – Guidotti – 8”39 Thomas Boja – Calvino – 8”43 Matteo Perotti – San Giuseppe – 8”57 Ettore Petrenga – San Carlo – 8”43 Matias Raymundo Paci – Lanfranco – 8”46 Pietro Triassi – Paoli – 8”67 Matteo Bonacini – Ferraris – 8”75 Giovanni Salvioli – Paoli – 8”83 Marco Rombolà – Marconi – 8”93

Finale femminile 2010

Olivia De Maria – Lanfranco – 8”57 Anna Ferri – Lanfranco – 8”74 Sara Barbieri – Bilingual Middle School – 8”81 Cecilia Guaraldi – Ferraris – 8”82 Elisa Romano – Lanfranco – 8”98 Emma Rambaldi – Lanfranco – Rit. Aurora Monduzzi – Guidotti – 9”03 Eleonora Franchini – Marconi – 9”10 Gaia Arada – Guidotti – 9”13 Chiara Seghedoni – Marconi – 9”16 Anita Neri – Paoli – 9”22 Erika Ranieri – Marconi – 9”24

Finale maschile 2010

Antonio Esposito – Cavour – 7”79 Alex Magri – San Carlo – 7”90 Gioele Gamberini – San Carlo – 7”98 Patrik Alexandru Popescu – Ferraris – 8”02 Gabriele Ricci – Guidotti – 8”05 Matteo Procacci – Ferraris – 8”06 Daniel Milo – Lanfranco – 8”07 Alessandro D’Andretta – Marconi – 8”14 Luca Guerra – Guidotti – 8”16 Fabian Urlea – Cavour – 8”20 Carmine Diego Ribello – Calvino – 8”21 Francesco Mimmo – Marconi – 8”29

Classifica complessiva scuole