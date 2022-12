Rally, secondo posto finale al “Trofeo Tre Regioni” per l’equipaggio sostenuto da Cooperativa Bilanciai

Secondo posto assoluto e prima posizione nel raggruppamento 9: si conclude positivamente, ma con un pizzico di amaro in bocca, la stagione rallystica del pilota Gianluigi Falcone e della navigatrice Erika Balboni, protagonisti del Trofeo Tre Regioni di rally storico. Il duo modenese ha affrontato la stagione che è da poco terminata guidando una Toyota Celica WRC della Scuderia Palladio, preparata dal Garage Emilia Corse di Nonantola e sponsorizzata dalla Società Cooperativa Bilanciai di Campogalliano. L’en plein è stato mancato di pochissimo: a causa del cosiddetto gioco degli scarti, che prevede di togliere dal computo totale il risultato meno positivo ottenuto nel corso della stagione, a vincere il “Tre Regioni” è stato l’equipaggio composto da Leonardo Fabbri e Tomas Sartore (Volvo 144S) coppia che, ironia della sorte, a livello assoluto avevano messo assieme meno punti della coppia modenese.

In estate, con il secondo posto al Rally Classic di Salsomaggiore Terme, il team aveva agganciato la testa della classifica. A settembre, al 34esimo Rally Storico dell'Elba e nono Historic Regularity Sport, Falconi e Balboni hanno chiuso al quinto posto assoluto, primi di raggruppamento e terzi del trofeo Tre Regioni, in una gara dominata da un altro duo modenese, quello composto da Andrea Marani e Andrea Varotto su Porsche 911 RS. Fabbri e Sartore, invece, sono arrivati primi tra gli iscritti al Tre Regioni, tornando in testa in solitaria e con il titolo quasi in tasca.

A novembre la stagione si è chiusa con il Rally Valpantena, nel veronese: Falconi e Balboni hanno chiuso 14esimi assoluti e terzi di divisione in una gara segnata da problemi iniziali e, come se non bastasse, una penalità di cinque secondi da parte dei cronometristi fortemente contestata dalla coppia modenese. «Nel complesso siamo molto felici di quest’anno di corse - è il commento finale di Gianluigi Falcone ed Erika Balboni - soprattutto perché abbiamo avuto il privilegio di partecipare ai rally storici più importanti d’Italia come Costa Smeralda, Isola D’ Elba, Rally della Lana, Campagnolo, Vallate Aretine, Lessinia, Salsomaggiore e il Valpantena. Questo è stato possibile solo grazie ad aziende, in primis Cooperativa Bilanciai, che hanno creduto in noi e a questa lunga avventura».