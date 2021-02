Consar Ravenna-Leo Shoes Modena 0-3 | I gialli avanzano ai playoff in grande stile

Turno preliminare play-off, si gioca gara due nella giornata di oggi sabato venti sette febbraio, alle 20:30 al Pala De Andrè di Ravenna. Ravenna ospita gli emiliani senza strani pensieri per la testa, e vorrà piacevolmente prolungare la sfida al terzo atto. La stagione romagnola rimane sin qui molto positiva, con un preliminare play-off ottenuto per merito di un ottimo collettivo, nonostante l’assenza del pubblico del Pala De Andrè, da sempre considerato il settimo uomo in campo. Anche Modena allo stesso tempo è carica a mille, dopo aver vinto 3-0 la gara di andata al Pala Panini ma soprattutto, sempre nel “Tempio” del volley, dopo aver schiantato 3-0 Perugia nel quarto di finale di andata di Champions League. Contro Leon e compagni i ragazzi di Andrea Giani hanno giocato la miglior pallavolo dell’anno per tutta la durata dell’incontro, e un eventuale qualificazione alle Final darebbe una carica sensazionale in chiave play-off. Gli arbitri della gara sono i signori Andrea Puecher e Umberto Zanussi. Gli ex di turno Bossi, Buchegger, Lavia e Pinali.

LE FORMAZIONI

Ravenna: 5) Redwitz, 14) Pinali, 1) Mengozzi, 11) Grodzanov, 4) Loeppky, 9) Recine, 13) Kovacic. Coach Marco Bonitta.

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Primo set 22-25 Modena: Inaugura l’incontro un punto deciso di Recine 1-0 Ravenna. Errore di Redwitz a servizio 1-1. Attacco vincente di Grodzanov 2-3 Modena che conduce a inizio gara. A punteggio in gran scioltezza Loeppky 3-5 Modena. Ace di Stankovic per mezzo del nastro 4-7 Modena. A punteggio in grande spolvero Luca Vettori 5-8 Modena. Mazzone preciso e puntuale al centro 6-9 Modena. Si ripete Daniele Mazzone 7-10 Modena. Micidiale diagonale di Petric che timbra il cartellino 8-11 Modena. Vincente determinante di Luca Vettori in banda 9-12, e Modena che mantiene le distanze di sicurezza da Ravenna. Attacco vincente dell’ex Giulio Pinali 10-13 Modena. Errore a servizio romagnolo 10-14 Modena. Preciso e puntuale Mazzone 11-15 Modena. A punteggio in gran carriera Recine 13-15. Mazzone rimedia subito con un bel diagonale 13-17. Pallonetto vincente di Petric 15-18 Modena. Vincente in banda di Loeppky, Ravenna resta in scia dei modenesi 17-18. Stankovic porta di nuovo i suoi in controllo 17-19. Errore a servizio di Pinali 18-20 Modena. Errore di Loeppky a servizio 19-21 Modena. Entra Karlitzek. Muro efficace di Petric ai danni di Recine 20-23 Modena. Entra Porro. Loeppky annulla la prima palla set 22-24 Modena. Vettori chiude il primo set 22-25 Modena.

Secondo set 22-25 Modena: Petric chiude uno splendido primo scambio del secondo set 0-1 Modena. Recine prova un difficile diagonale 0-2 Modena. Petric ha la meglio sul muro di casa 1-3 Modena. Errore goffo di Grodzanov 1-4 Modena, che vuole scappar via. Pallonetto vincente di Petric che chiude uno scambio molto combattuto 2-5 Modena. Erroraccio di Luca Vettori in attacco 4-5 e Ravenna resta in scia di Modena. Un paio di muri consecutivi tra le fila di casa 6-6. Mengozzi riporta avanti Ravenna 7-6. Vettori riporta le squadre in parità 8-8. Attacco vincente di Petric, e Modena ritorna avanti nel punteggio 9-10. Errore a servizio di Mazzone 11-11. Stankovic e Petric a punteggio 11-13 Modena. Modena prende il largo ed è in controllo sul 11-15 a favore. Muro di Stankovic ai danni di Grodzanov 12-16 Modena. Christenson in acrobazia e Stankovic a punteggio in grande spolvero 12-17 Modena. Ancora a punteggio Stankovic in muro 13-18 Modena. Entra Karlitzek. Mazzone mura Pinali 14-19 Modena. Pipe imperiosa di Karlitzek 16-20 Modena. Si rifà Grodzanov dell’errore precedente 18-20, e Ravenna che non molla. Muro di Recine ai danni di Vettori 20-20. Entra Porro. Errore di Vettori a servizio 22-22. A segno Stankovic in grande stile 22-24, set point Modena. Stankovic chiude solo soletto il set 22-25 Modena.

Terzo set 25-27 Modena: Koppers inaugura il terzo set 1-0 Ravenna. Errore Ravenna a servizio 1-1. Errore in banda di Recine 2-3 Modena dopo il check. Vincente di Petric in banda 2-4 Modena. Stankovic chiude uno scambio molto combattuto 3-5 Modena. Un perfetto Stankovic continua a macinare punti 4-7 Modena. Fallo di Christenson 7-7, con Ravenna che acciuffa il pari. Koppers ha la meglio sulla difesa modenese 8-8. Imprecisione di Mazzone 9-9. Vincente di Stefani 10-9 Ravenna si porta avanti. Errore di Koppers a servizio 11-11. Vettori torna a punteggio 13-12 Ravenna. Errore di Stankovic a servizio 14-13 Ravenna. Recine replica con un altro errore a servizio 14-14. Preciso e puntuale al centro Daniele Mazzone 15-15. Ottimo set per Koppers ancora a punteggio 17-16 Ravenna. Mengozzi a segno 19-17 Ravenna. Ace vincente di Petric 19-19. Vincente di Recine 20-19 Ravenna. Christenson a segno in acrobazia 20-20. Entra Karlitzek. Mazzone vincente a muro 21-22 Modena sul finale di gara. Koppers ha la meglio sulla difesa gialloblu 23-22 Ravenna. Recine manda le squadre ai vantaggi 24-24. Stankovic e Vettori chiudono la serie e Modena avanza ai play-off 25-27.

LE PAGELLE

Modena 6

Christenson 6, Petric 6,5, Stankovic 7, Mazzone 6,5, Lavia 6, Vettori 6, Grebennikov 6.

INGRESSI: Karlitzek 6,5, Porro 6

Andrea Giani 6