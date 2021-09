Regionali individuali Cadetti, titoli per Bacchiega, Martignani e Cappi

Non solo CdS, ma anche giovani particolarmente impegnate in questo finale di stagione estiva. A Parma sono andati in scena i campionati regionali individuali della categoria Cadetti dove la Fratellanza si è distinta conquistando quattro successi e tanti piazzamenti di rilievo.

Ostacoli successo Fratellanza

Negli 80 metri ostacoli la Fratellanza con Emma Martignani ha cambiato le carte in tavola rispetto ai pronostici. Infatti la portacolori gialloblù, inserita nella serie intermedia, ha scalzato dal podio la favorita Sofia Cervi della Montanari Gruzza imponendosi con il buon crono di 12”93. Nella stessa gara quinto posto per Alessia Soukhomazov in 13”69, nona Sara Poletti in 14’’03 e undicesima Ilaria La Martina in 14”54.

Sempre tra le barriere, ma nei 300 metri buona la prestazione della stessa Martignani che con il crono di 48”44 ha conquistato il titolo di vice campionessa regionale. Al maschile nei 100 metri ostacoli gara al photofinish per il portacolori gialloblù Samuele Costanzini che chiude a pari merito in 15”97 al terzo posto con Attolini dell’Atl. Reggio, vincitore della prima serie. Sesta piazza per l’altro modenese Jordan Rovatti in 16”40.

Velocità, festeggia Cappi

La prestigiosa scuola della velocità targata Fratellanza si impone fin dalle prime gare con Chiara Cappi che ha sconfitto tutte le rivali negli 80 metri piani con ben 10 centesimi di vantaggio sulla prima inseguitrice siglando un ottimo 10”65. In campo maschile Costanzini è stato il riferimento della velocità anche senza le barriere ed ha conseguito il settimo piazzamento negli 80 metri piani in 10”22. Nei 300 metri quinta piazza per Pablo Bolaina in 40”17.

Mezzofondo e record personali

I 1000 metri si sono rivelati una gara di alto livello tecnico, infatti al portacolori gialloblù Claudio De Robertis l’ottimo crono di 2’45”72 è valso “solo” il quinto posto. La vittoria è stata conquistata infatti con un ottimo 2’41”84 da Bigoni, primo anno di categoria, dell’Atletica Estense.

Nei 1200 metri siepi stesso piazzamento per la Fratellanza conseguito anche da Cesare Taglini, quinto in 3’50’’84. Parco atleti particolarmente ridotto nella marcia con Riccardo Nava che chiude alle spalle dell’altro partecipante, il parmigiano Arisi, in 28’36’’20 i 5000 metri in programma.

Lanci, domina Bacchiega

Nel lancio del disco, con attrezzo da un chilo, si è imposta la portacolori gialloblù Valentina Bacchiega con la misura di 23 metri realizzata alla seconda da prova guadagnando ben 40 centimetri di vantaggio sulle avversarie che non sono riuscite a realizzare misure migliori nelle prove successive. Sempre la Bacchiega, Cadetta classe 2006, ha guadagnato il titolo di campionessa regionale nel lancio del giavellotto con la misura di 32,98 metri ed oltre un metro di vantaggio sulle avversarie. Nel lancio del giavellotto decimo Gregorio Taglini con la misura di 27,27 metri, lui che aveva ottenuto l’undicesimo posto anche nei 300 metri ostacoli con 46”90.

Concorsi, Fratellanza in evidenza nell’asta

Nel salto in alto ottavo posto per Matteo Cocconi che ha valicato la misura di 1,45 metri alla prima prova. Al femminile, invece, settima Bheatrisha Purboo con 1,45 metri. Nell’asta titolo di vicecampione regionale per Samuele Vecchi con la misura di 2,80 metri e terza piazza per Andrea Barbieri con 2,70. Al femminile secondo posto per Mariasole Carpenito con 2,50 metri e terza piazza per Ilaria La Martina con 2,20 metri.