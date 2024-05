Retorunning, per Alberto Venturelli trionfo assoluto a Ferrara

Torna il retrorunning con il “Gambero al Galoppo”, prima prova del 2024, sull’impegnativo anello dell’Ippodromo di Ferrara da percorrere per due volte per un miglio totale di distanza. Tra i favoriti della vigilia spiccava il vignolese Alberto Venturelli (Retrorunning Atletica Zocca) vincitore assoluto nel 2022 e assente lo scorso anno.

Al via partenza fulminea del 39enne atleta che prendeva immediatamente il largo con un ritmo forsennato che nessuno riusciva ad avvicinare. Al termine del primo 800 Venturelli chiudeva in 3’32” con 21 secondi di vantaggio sul veneto Mirco Pretto, 30 secondi sul reggiano Simone Iori e 32 sul campione in carica Giuseppe Paolo Cherubin. Secondo giro in pieno controllo per il nostro retrorunner che non forzava la mano mantenendo costante il vantaggio e chiudendo a braccia alzate tra gli applausi con il tempo di 7’33”. Alle sue spalle Mirco Pretto in 7’55” (primo Master) e Simone Iori in 8’ esatti.

“Sono riuscito a mettere in pratica in ogni dettaglio la strategia che avevo condiviso con il mio Coach Francesco Guerra e confido tra un mese di poter ripetere il risultato ai Campionati Italiani. Una dedica speciale per la vittoria alla mia famiglia” commenta il vincitore Alberto Venturelli.