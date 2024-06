Retrorunning: Alberto Venturelli campione d'Italia per la decima volta e argento iridato

Si sono tenuti ad Albignasego (PD), il “tempio” del retrorunning nazionale, i Campionati Italiani su Strada di retrorunning sui 3000 mt e le due Prove Mondiali di Corsa Alternata, individuale e a coppie miste.

Un’intera famiglia a rappresentare l’Atletica Zocca composta da Alberto Venturelli campione italiano in carica, impegnato nelle due prove individuali, la rientrante Costanza Zanasi iscritta nella prova a coppie miste col marito Alberto e i giovanissimi Damiano e Flaminia Venturelli al via nelle prove riservate ai bambini. Nel Campionato Italiano il 39enne Alberto Venturelli si scatenava già dal via con una fuga impressionante che lo portava ad aumentare il vantaggio fino a tagliare il traguardo in solitaria con le braccia al cielo stracciando il record personale in 14’25” e precedendo il Master veneto Cherubin (14’43”) e il ferrarese Callegari (17’57”).

Decimo titolo nazionale in tre sport per il vignolese. Nella Prova Mondiale di corsa alternata individuale, sempre di 3000 mt, è invece Paolo Callegari a dettare legge dall’inizio e a confermarsi campione per il secondo anno consecutivo in 12’30”.

Sul traguardo secondo assoluto, ma primo Master Paolo Cherubin, seguito dal nostro Alberto Venturelli (13’49” record personale) e argento di categoria. Nella Prova Mondiale di corsa alternata a coppie Alberto e Costanza sfiorano il podio chiudendo al quarto posto (ottavi assoluti) fermando il cronometro a 8’31”, ma con la soddisfazione di aver affrontato nuovamente una prova insieme dopo ben 7 anni.

Infine, nei bambini il “veterano” Damiano Venturelli, classe 2018, porta a casa un secondo posto nella prova di retrorunning e un primo posto nella corsa alternata, ma grandi applausi va alla coppia mista più giovane della storia formata assieme alla sorellina Flaminia (classe 2022!) che si è presa la scena e la medaglia d’oro.