Hockey in line, Riccione travolge i Scomed Bomporto

Troppo forte questo Riccione under 14 per i Scomed nella prima partita vince per 8-2 con le reti dei bomportesi di Rebecchi e Cipriano,mentre nella seconda i romagnoli si impongono per 11-2 per i Scomed a rete Rebecchi e Allegretti. Riccione si conferma primo in classifica seguito dal'Empoli.

Da segnalare l'ottima prestazione del portiere bomportese Corazzari Emanuele,in sostituzione del titolare Parmeggiani fermo per una operazione al piede e stagione finita per lui.Questi i giocatori dei Scomed. CORAZZARI E.-REBECCHI-BERGAMINI A.-TOMASINI-CORAZZARI R.-CIPRIANO-ALLEGRETTI-IDRIZOSKI-ANGELINI-SORPRESI-FACCINI -ALLENATORI .SALA- BERGAMINI