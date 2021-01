Carpi Fc, rinviata la partita contro Padova

Il Carpi Fc 1909 ha comunicato la decisione, da parte della Lega Pro, di accettare la richiesta di rinvio della gara in casa del Padova, valevole per la 18^ giornata. I biancorossi hanno così giocato il proprio "jolly" per quanto riguarda i possibili rinvii stagionali.

Questa la nota ufficiale della Lega Pro: "Preso atto dell’istanza presentata dalla società Carpi ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Padova-Carpi, in programma domenica 10 gennaio 2021, Stadio “Euganeo”, Padova, venga rinviata a data da destinarsi. Alla luce di quanto sopra, si rende noto che, a parziale modifica di quanto previsto dal Com. Uff. n. 237/DIV del 23 dicembre 2020, la stessa non sarà trasmessa su Sky Sport 255”.