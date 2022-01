Atletica, weekend da favola per gli atleti della Delta di Sassuolo

Quello che si è appena concluso, è un weekend da favola per gli atleti di Delta Atletica Sassuolo. Ieri, domenica 23 gennaio, Marco Casini, classe 1999, ha dominato la classica agonistica della Madonnina di Modena, sbaragliando i concorrenti. Casini, sassolese doc e mezzofondista di livello nazionale, ha corso con il gruppo di testa per tutta la gara, imponendosi nel finale e chiudendo così i 10km del percorso con il tempo di 30'47”, per la soddisfazione dei coach Maffei e Ferrari.

Sabato invece, ai campionati regionali allievi di Modena, ottimo secondo posto per Massimiliano Vandelli (2005). Nonostante la pessima partenza dai blocchi, il giovane talento sassolese ha fermato il crono a 6”20, a 9 centesimi dal vincitore, dando ampi segnali di miglioramento e ottimismo per le competizioni che verranno.

Nella stessa gara, ottimi anche Giacomo Pinca, 6° con 6”50 (6"43 in batteria) e Carloalberto Zanni, 9° con 6”70. I tre bravissimi velocisti, seguiti dal duo Braglia/Cavani, si ritroveranno fin da subito a testa bassa per preparare le prossime competizioni.