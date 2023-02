Pentathlon Moderno: vittoria per Marigliani e terzo posto per Samardzic ai Nazionali

Domenica di successi sotto la pioggia a Montelibretti per i giovani atleti della Federazione Italiana Pentathlon Moderno che, dopo il debutto di sabato pomeriggio nel torneo di scherma (disputato per la prima volta per questa categoria) hanno affrontato le prove di nuoto e laser run che hanno decretato i vincitori del Trofeo Nazionale Under 17 Open.

Tra le ragazze a trionfare è stata Anna Chiara Allara (Junior Asti), che ha bissato il successo dello scorso anno, vincendo con 1010 punti al termine di una bella rimonta, e precedendo al traguardo Ginevra Cassone (Area 51) con 994 e Nina Samardzic (Avia Pervia) con 988. Nella classifica a squadre femminile vittoria per Avia Pervia (Samardzic – Canto – Ibba) con 2824 punti, davanti ad Area 51 (Cassone – Gelormino – Cutini Calisti) a 2710 e Junior Asti (Allara – Boano B. – Secci) con 2535 punti.

La gara maschile è stata vinta da Federico Visco (Farapentathlon) che ha dominato fin dalla prova di scherma, e ha chiuso con il punteggio finale di 1069 precedendo Alessandro Forciniti (Fiamme Oro) con 1043 e Davide Prandi (Torino) terzo con 1037 punti. La classifica a squadre maschile è stata vinta da Farapentathlon (Visco – Caringi – Tognetti) con 2987 punti davanti a Sweet Team Modena (D’Elia – Negri – Del Col) con 2929 e Fiamme Oro (Forciniti – Mattei – Caccia) con 2900.

Nel Trofeo Nazionale U13 Open, sulle prove di nuoto e laser run, Giorgia Gennaro (Futura C.M.) ha vinto la gara femminile con 874 punti, davanti a Giulia Secci (Futura C.M.) con 844 e Greta Petrocchi (Life) con 810. La gara a squadre è stata vinta da Futura C.M. (Gennaro – Secci – Zarzi Amadè) con 2514 punti.

Nella gara maschile vittoria per Federico Marigliani (Modena) con 850 punti, davanti a due atleti di Asti Sport, Sisto Borgnino (842) e Filippo Rubino (830). La classifica a squadre maschile è stata vinta da Modena (Marigliani – Cinelli – Selmi) con 2366 punti. Il prossimo appuntamento nazionale è in programma l’11 e il 12 marzo 2023 con il Trofeo Nazionale “Open” U19 – U15 e il Trofeo Nazionale “Open” Assoluto di Laser Run a Modena.