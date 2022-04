Trofeo Liberazione: vittorie per Cavalieri, Cordazzo, Quaglieri e Mussi

Prime prove all’aperto per i gialloblù che come sempre hanno dimostrato una buona preparazione in vista delle gare più importanti della stagione, che si svolgeranno nel mese di giugno. I primi risultati, raggiunti in quest 'occasione, sono una prova generale di quello che poi accadrà in occasione dei CdS regionali e nei campionati italiani, ma anche nei meeting nazionali e internazionali che si svolgeranno nella tarda primavera e all’inizio dell’estate. A fare da cornice alla manifestazione organizzata dalla Uisp Modena sono stati gli spettatori e i più di 1000 atleti gara presenti al Campo Scuola di Modena che hanno animato il pomeriggio del 25 aprile dalle 14.30 alle 21.30 circa. Sono state tante le soddisfazioni degli atleti e degli allenatori che hanno visto i portacolori di casa Fratellanza salire sul podio in diverse specialità, vediamo le gare nel dettaglio.

Velocità, Fratellanza in grande spolvero sui 400

Altissima la partecipazione ai 100 metri che ha visto prendere il via più di 40 serie tra maschi e femmine in gara. Tra il centinaio di partecipanti nella prova maschile, per i colori modenesi il giovane Riccardo Valentini ha conquistato la dodicesima piazza a pari merito in un positivo per lui 11”03.

Nei 110 metri ostacoli maschili in gara il pluricampione di prove multiple Dario Dester, dei Carabinieri, che ha vinto la gara in 14”11. Terzo il cubano gialloblù Jordan Herrera Martinez in 15”01 e quarto Nicholas Laudati in 15”49. Nelle prove femminili secondo posto nella categoria Allieve per la modenese Alessia Soukhomazov, ad un soffio dal minimo richiesto per la partecipazione ai campionati italiani di categoria. Sempre tra gli Under 18 ottavo Andrea Dallari in 16”88 e nono Tommaso Pedrazzini in 17”01.

Anche nel giro di pista, poi, si sono sfidati più di 200 atleti gara e ad emergere è stata la Fratellanza con ben 3 atleti nelle prime cinque posizioni. Molto bene il velocista Alessandro Ori, che ha dimostrato di avere energia da vendere concludendo una gara spettacolare al secondo posto in 47”51, suo nuovo primato personale. Vittoria per Pietro Pivotto della Biotekna, terza piazza per il romagnolo che veste i colori modenesi Alberto Montanari in 48”00. Quinta piazza per il reggiano della Fratellanza Michele de Berti in 48”53. Al femminile prima Anna Cavalieri con il crono di 55”81 e terza Alessandra Morandi in 56”12. La Fratellanza ha quindi primeggiato nelle 16 serie in programma anche grazie al settimo posto conquistato da Alessia Baldini in 57”27 e al decimo di Lisa Martignani in 57”66. Buono anche il dodicesimo posto di Irene

Pini in 58”54 e il quattordicesimo di Francesca Vercalli in 58”78.

Mezzofondo, Cordazzo vince e Pasquinucci terzo

Unica gara in programma per il mezzofondo i 1500 metri dove al femminile si è imposta con distacco Giulia Cordazzo in 4’36”20. Sesta Giulia Bertacchini in 4’48”03 e tredicesima Aurora Imperiale in 4’58”96. Tra le sei serie di 1500 metri maschili esordio stagionale di Alessandro Pasquinucci che ha siglato un buon 3’53”97 che gli ha assicurato la medaglia di bronzo. Undicesimo Gian Marco Ronchetti in 4’05”44.

Salti e lanci, Mussi riparte con una vittoria

Nel lancio del peso Lucy Omovbe chiude seconda nella gara femminile, sesta piazza per Lucia Quaglieri con 11,11 metri e decima Valentina Montemaggiori con 9,47 metri, mentre nella gara maschile settima piazza per Sauro Malagoli con 12,50. A vincere il campione delle Fiamme Oro Sebastiano Bianchetti con 19,92. Decima piazza per Malagoli anche nel lancio del disco con 35,43.

Nel salto in alto maschile terza piazza per Marco Vendrame con 1,94 metri e quarto Benedetto Tincani con 1,82 metri. Nella gara femminile quarta Anna Bondi con 1,53 metri e sesto e settimo posto per Greta Laura Remorgida con 1,49 e Alessia Gavioli con 1,44 metri. Nel salto con l’asta primo posto per Jacopo Mussi con 4,80 metri valicato al primo tentativo, quarto lo specialista delle prove multiple Yoro Menghi con 4,10 metri e quinto Paolo Pavel Solieri con 4 metri. Nel salto in lungo prima Lucia Quaglieri grazie alla misura di 5,37 metri, seconda di un solo centimetro Bianca Mantovani con 5,36 metri realizzato all’ultima prova e quinta Giulia Bernardi con la misura di 5,29 metri.