Pattinaggio, bis d'oro agli europei per Roberta Sasso

Roberta Sasso risplende due volte d’oro. L’atleta dell’Invicta Skate Modena si “abbona” al gradino più alto del podio al Play Hall di Riccione, sede degli Europei di pattinaggio artistico.

La modenese ottiene il primo successo continentale nella Coppia Dance Juniores con Gherardo Altieri Degrassi (Fincantieri Monfalcone). Il duo conquista la prova con il punteggio di 124,96, precedendo i connazionali Chiara De Luca e Jacopo Libanore (103,19). A Linda Siciliano e Vittorio Gastaldi il bronzo sfugge per centesimi di punto: con 95,29 devono accontentarsi del quarto posto, il bronzo va in rimonta agli spagnoli Lidia Mateo Vazquez e Manuel Delgado Alonso (95,55).

L’atleta modenese guidata da Beatrice Lotti concede il bis nel Solo Dance, chiudendo la prova con 140,38 punti. Seconda la connazionale Emily Parma, (134,12), terza la portoghese Ines Alves (127,23).

Sasso e Altieri De Grassi continueranno la preparazione in vista dei Mondiali in Paraguay. Intanto, proseguono gli Europei con in pista la coppia danza dell’Invicta di categoria Jeunesse formata da Francesca Michelini e Andrea Corradini.