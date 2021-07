Montale, calcio femminile protagonista nella Roller Summer Cup

Divertimento, gol e partecipazione alla “Roller Summer Cup”, il torneo di calcio a 5 femminile che domani, venerdì 23 luglio, vivrà il suo ultimo atto. La prima edizione del torneo organizzato dall’Asd Rayders presso i campi del Roller Bar di Montale è stata una scommessa vinta, per la soddisfazione del presidente Nello Ascione e di tutto lo staff organizzativo.

Nella finale di domani si sfideranno dalle 20.30 in un triangolare C’è la faremo – vincitrice del girone preliminare all’italiana –, Aspas e Taccododici, che in semifinale hanno avuto la meglio rispettivamente su Paraguai e Pazze dei Rayders.

“Abbiamo organizzato questo torneo per farci conoscere e per dare l’opportunità alle ragazze di avvicinarsi al calcio a 5 – spiegano Giovanni D’Agostino e Maicol Truscelli, gli organizzatori della manifestazione –. Abbiamo scelto una formula che consentisse a tutte le partecipanti di giocare almeno cinque partite, quello che ci ha piacevolmente sorpreso è stata l’affluenza alle partite e l’interesse che il torneo ha suscitato”. L’Asd Rayders è attiva sul territorio dal 2006 e da quattro anni svolge attività di calcio femminile, con due squadre – Pazze dei Rayders e Aspas – iscritte ai campionati Uisp. Alla finale di venerdì sarà presente per le premiazioni anche la Vicesindaca di Castelnuovo Rangone Daniela Sirotti Mattioli, che aggiunge: “Lo sport quando è occasione di aggregazione e socialità è un valore aggiunto per la comunità. Il successo di questo torneo conferma l’interesse rivolto al calcio femminile, che da alcuni anni è in forte crescita e sta via via superando pregiudizi sedimentati nel tempo”.