Ruzzolone e piastrella, giorni intensi di gare in Appennino

Le terre del Modenese hanno ospitato l’undicesima giornata di qualificazione del lancio del ruzzolone e del gioco della piastrella a coppie. Ben 212 i lanciatori di ruzzolone e 7 i giocatori di piastrella iscritti all’evento sportivo che si è svolto sotto l’egida della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

Le gare si sono disputate a Lama Mocogno, per la categorie A. Sul podio Marco Stefano Gherardini e Mauro Fiocchi, portacolori dell'Asd Rio Re Rovinella nel ruzzolone mentre, nella piastrella, successo di Agnese Bertacchini ed Antonio Bonacci dell’Asd Val Rossenna.

La categoria B doveva gareggiare nell’impianto bolognese di Cereglio ma un forte acquazzone ha reso impraticabile lo stesso, quindi gara non disputata.

La categoria C ha gareggiato, invece, a Montese. Qui si sono imposti Marco Olivieri e Gabriele Bortolotti della Virtus Pavullo. Il primo dei due lanciatori, Bortolotti, è un ragazzino di 15 anni facente parte della categoria juniores che si fa rispettare anche nelle categorie seniores.

Le gare di qualificazioni continueranno domenica a Coscogno per tutte le categorie con l’assegnazione dei titoli regionali a coppie.

Le classifiche in vista del prossimo appuntamento. Per la categoria A 1° Marco Stefano Gherardini e Mauro Fiocchi Rio Re/Rovinella, 2° Gian Carlo Polacci e Gian Luca Pesavento S.V.S., 3° Alessandro e Manuel Casini Casa Venturelli, 4° ex equo Gabriele Chesi e Giorgio Tonozzi Lama Mocogno-Tolé/Aurelio Marchioni e Giovanni Altariva Casine.

La gara della categoria B non si è disputata. Per la categoria C questa la classifica: 1° Marco Olivieri e Gabriele Bortolotti Virtus Pavullo, 2° Dario Querciagrossa e Roberto Berri Casine, 3° Adriano Querciagrossa e Rodolfo Bonacorsi Casine, 4° Giorgio Bonucchi e Stefano Giuliani Pedalpino.

Per il gioco della piastrella questa la categoria: 1° Agnese Bertacchini ed Antonio Bonacci Val Rossenna, 2° Carlo Serafini e Giovanni Fognani Val Rossenna, 3° Ugo Mammi e Renzo Ladurini Val Rossenna.