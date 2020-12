Sampdoria Sassuolo 2 - 3, le pagelle | Bene Traorè e Berardi, ancora ottime parate di Consigli

Ecco le pagelle di Sampdoria Sassuolo 2-3.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 5; Yoshida 5.5 (74′ Leris s.v.), Tonelli 5.5, Colley 6, Augello 5; Jankto 5.5 (81′ Verre s.v.), Thorsby s.v. (37′ Adrien Silva 6), Ekdal 6, Damsgaard 6 (74′ Candreva s.v.); Ramirez 5.5 (74′ Keita 5.5); Quagliarella 7.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 7; Muldur 6.5 (73′ Ayhan s.v.), Chiriches 6 (87′ Peluso s.v.), Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 6.5; Magnanelli 6.5 (60′ Obiang s.v.), Locatelli 6.5; Berardi 7.5 (87′ Haraslin s.v.), Traorè 7.5, Boga 6.5; Caputo 6.5 (73′ Raspadori s.v.).

MIGLIORI TODAY

BERARDI 7.5 - Sempre positivo specialmente nelle azioni offensive. Segna e propizia il gol di Caputo. Si sacrifica sempre tanto per la causa della squadra.

TRAORE’ 7.5 - Si fa trovare pronto dopo meno di due minuti di gara e segna il gol che apre le danze. Dialoga bene con i compagni e in particolare in occasione del terzo gol dei neroverdi serve bene Boga per il tiro da cui nasce poi la rete di Berardi.