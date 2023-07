Tennis, Rodeo: al Club Giardino di Carpi Samuele Ferri vince in finale contro Riccardo Longhi

Tre giorni di grande tennis al Club Giardino di Carpi: a trionfare al Rodeo di 4^ Categoria è stato Samuele Ferri, della Canottieri Mincio, che in finale ha prevalso su Riccardo Longhi, del Club carpigiano, con il punteggio di 4/2, 5/3.

Questo il commento del Presidente del Club Giardino, Daniele Arletti: "Oltre che a tutti i partecipanti e ai due finalisti, vorrei rivolgere i miei ringraziamenti al Comitato tennis e a Tennis Dream, il cui apporto è stato fondamentale per l'ottima riuscita dell'iniziativa. Al Club Giardino amiamo praticare sport, e anche portare sui nostri campi competizioni di buon livello come quella cui abbiamo assistito in questo week end e anche in quello precedente, con l'Open di 4^ Categoria".

A tutti gli atleti partecipanti, ai due finalisti, i complimenti del Presidente del Club Giardino, Daniele Arletti.