Sassuolo Benevento 1 - 0, le pagelle | Consigli immenso, salva il risultato

Ecco le pagelle di Sassuolo Benevento

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 8; Toljan 6 (57′ Ayhan 6), Marlon 6, Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 6 (83′ Rogerio s.v.); Bourabia 5.5, Locatelli 6; Berardi 7 (86′ Muldur s.v.), Lopez 6 (57′ Raspadori 6), Haraslin 4; Djuricic 5.5 (57′ Boga s.v.).

BENEVENTO (4-3-3): Montipò 6; Letizia 6, Tuia 5, Glik 6, Barba 6 (76′ Sau s.v.); Hetemaj 5.5 (46′ Insigne 6.5), Schiattarella 6, Ionita 5.5 (57′ Dabo 5); Improta 6, Lapadula 5.5, Caprari 6.5 (79′ Iago Falque 6).

MIGLIORE TODAY

CONSIGLI 8 - Incredibile la partita del portiere neroverde che effettua tante parate pazzesche salvando il risultato. Tre in particolare quelle più complicate, tutte nel secondo tempo.

PEGGIORI TODAY

HARASLIN 4 - Nel primo tempo non si vede molto, ad inizio ripresa commette un bruttissimo fallo che gli costa l’espulsione. Costringe De Zerbi a ridisegnare la squadra e i compagni appaiono in difficoltà per tutto il secondo tempo a causa dell’inferiorità numerica.