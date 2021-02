Sassuolo Bologna 1 - 1, le pagelle | Bene Caputo, serata 'no' per Magnanelli

Ecco le pagelle di Sassuolo Bologna 1-1.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6.5 (71′ Toljan s.v.), Marlon 6, Ferrari 5.5, Rogerio 6; Magnanelli 5 (46′ Traoré 6), Locatelli 6.5; Berardi 6.5, Lopez 6.5 (87’ Raspadori s.v.), Djuricic 6.5 (71′ Defrel s.v.); Caputo 7.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Tomiyasu 5.5, Danilo 5, Soumaoro 6, Hickey 4; Dominguez 6 (81′ Baldursson s.v.), Svanberg s.v. (34′ De Silvestri 6); Orsolini 5.5 (62′ Skov Olsen s.v.), Soriano 7, Sansone 5.5 (62′ Schouten s.v.); Barrow 6.5 (62′ Palacio s.v.).

MIGLIORI TODAY

CAPUTO 7 - Serata positiva per l’attaccante che segna ancora dopo il gol al Crotone della settimana scorsa. Tocca più palloni del solito e va più volte vicino al gol, trovandolo poi al 52’ da attaccante vero.

PEGGIORI TODAY

MAGNANELLI 5 - Non in grande forma questa sera, commette un erroraccio nel retropassaggio a Marlon che regala al Bologna l’occasione d’oro del gol del vantaggio. De Zerbi si accorge che non è la serata migliore per il capitano e lo sostituisce durante l’intervallo.