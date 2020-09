Sassuolo Cagliari 1 - 1 | I neroverdi dominano e rischiano, poi trovano un punto

Finisce con un pareggio la prima partita dei neroverdi che dopo essere passati in svantaggio, nonostante il dominio in campo, riescono a recuperare con una bella punizione di Bourabia.

IL MATCH - Sono i neroverdi a dominare il match nel primo tempo concedendo veramente pochissimi palloni agli avversari. Sono varie le occasioni del Sassuolo che comunque non trova mai uno spunto veramente pericoloso nella prima frazione di gioco. Molto positivo Haraslin che nei primi minuti ci prova facendosi parare un buon destra da Cragno al 3’ e vedendosi deviare una bella punizione da Faragò all’8’. Ancora Cragno impegnato anche su Caputo e Locatelli. Il Cagliari si fa vedere solo poco prima dell’intervallo con Simeone che però non trova lo specchio della porta. La ripresa parte sulla scia del primo tempo con i neroverdi che comandano e che trovano però un muro nei giocatori ospiti. Verso l’ora di gioco comincia a calare la squadra di De Zerbi e si inizia con la giostra dei cambi, obbligato quello di Rogerio che accusa un problema muscolare. Si riaccende poi il Sassuolo, specialmente quando Berardi decide di accelerare o di provare a dare una scossa alla partita come al 74’ quando dal limite di sinistro sfiora l’incrocio dei pali. Al 77’ a passare in vantaggio è la squadra di Di Francesco con Simeone che di testa insacca un cross preciso di Joao Pedro, trovandosi libero davanti a Consigli. Un minuto più tardi occasione enorme per Caputo che deve solo calciare in porta, ma ci mette troppo e si fa recuperare. Annullato il secondo gol a Simeone all’80’ per fuorigioco netto. Recupera poi Bourabia con una bellissima punizione all’87’ che riporta la situazione sul pareggio.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (75′ Muldur), Chiriches, Ferrari, Rogerio (62′ Kyriakopoulos); Locatelli, Obiang (62′ Bourabia); Berardi, Djuricic, Haraslin (62′ Defrel); Caputo. A disp.: Pegolo, Turati; Marlon, Ayhan, Ghion, Traore, Ricci. All.: Roberto De Zerbi

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan (46′ Pisacane), Lykogiannis, Caligara, Marin (75′ Oliva), Rog (75′ Sottil), Nandez, Simeone, Joao Pedro (88’ Tripaldelli). A disp.: Vicario, Aresti, Carboni, Ladinetti, Pavoletti, Zappa, Pajac, Pinna. All.: Eusebio Di Francesco

ARBITRO: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

RETI: 77’ Simeone, 87’ Bourabia

NOTE: ammoniti Faragò, Nandez, Rog, Chiriches.