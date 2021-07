Calcio, Sassuolo: grande entusiasmo e orgoglio per i tre campioni d'Europa

Grande entusiasmo in casa neroverde per la vittoria degli Europei. Berardi, Locatelli e Raspadori rimarranno nella storia per aver conquistato la Coppa contro l’Inghilterra a Wembley e sono arrivate da parte del club tanti messaggi di felicitazioni sui social. A partire dal post “Abbiamo tre campioni d’Europa”, accompagnato dalla foto della squadra Azzurra che alza la Coppa, pubblicato subito dopo la partita, a “Che meraviglia i nostri ragazzi”, apparso questa mattina con le tre foto dei giocatori neroverdi che stringono il trofeo. Una grande soddisfazione per una squadra che ha sempre puntato sui giocatori italiani e sui giovani, premiando il talento e sapendo anche aspettare la crescita dei ragazzi. Berardi, nato e cresciuto professionalmente in Piazza Risorgimento, ha sempre dato la priorità al Sassuolo, senza farsi affascinare dalle tante proposte arrivate da club di grande importanza; Locatelli arrivato tre anni fa dal Milan, ha seguito un percorso di crescita costante affermandosi poi come titolare inamovibile del centrocampo neroverde fino ad arrivare alla convocazione con la Nazionale maggiore per l’Europeo; Raspadori, appena ventunenne, ha saputo approfittare delle assenze di alcuni compagni per mettersi in mostra nell’ultimo campionato, tanto da farsi notare da Mancini che lo ha incluso nei convocati per Euro 2020. Ora per i tre giovani si apre una nuova carriera da Campioni, qualsiasi scelta faranno in futuro.