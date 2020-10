Sassuolo Crotone 4 - 1, le pagelle | Locatelli punto di riferimento, gran forma per Caputo

Ecco le pagelle di Sassuolo Crotone 4-1.

SASSUOLO: Consigli 6.5; Muldur 6 (53′ Kyriakopoulos 6.5), Chiriches s.v. (34′ Ayhan 6.5), Ferrari 6, Toljan 6; Bourabia 5 (53′ Obiang 6), Locatelli 8; Berardi 7, Defrel 6.5 (89' Peluso s.v.), Djuricic 6 (89' Traorè s.v.); Caputo 8.

CROTONE: Cordaz 5.5; Magallan 5, Marrone 5, Golemic 5.5; Pedro Pereira 6 (84' Rispoli s.v.), Vulic 6 (77′ Dragus s.v.), Cigarini 6 (77′ Gomelt s.v.), Molina 6.5, Reca 6.5; Simy 7, Messias 5.5.

MIGLIORI TODAY

LOCATELLI 8 - Anche quando la squadra gira meno, le sue prestazioni sono ormai sempre di alto livello sia per qualità che per quantità. Recupera tanti palloni e sa sempre cosa fare. Nel recupero segna anche un gol rubando palla in area ai difensori crotonesi che perdono tempo in una zona troppo pericolosa del campo

CAPUTO 8 - Una doppietta per lui che sembra essere in ottima forma in questo avvio di campionato. Segna un rigore che riporta in vantaggio il Sassuolo e poi chiude il match con gol di intelligenza che tanti avrebbero sbagliato per strafare. L'augurio è di continuare così.