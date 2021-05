Calcio femminile, il Sassuolo chiuderà il campionato domenica contro l'Empoli

Si appresta a finire la stagione la squadra femminile del Sassuolo che domenica scorsa ha pareggiato a reti inviolate contro il Milan in uno scontro diretto per il secondo posto: un punto a testa quindi per le neroverdi e le rossonere con queste ultime che sono rimaste avanti di tre lunghezze e si sono qualificate per la Champions League, lasciando fuori le ragazze di Piovani. Domenica alle 15 si giocherà l’ultima della stagione in casa dell’Empoli con l’unico obiettivo di dare spettacolo e finire al meglio il campionato.