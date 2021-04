Sassuolo Fiorentina 3 - 1, le pagelle | Rientro in grande per Berardi, bene Obiang

Serata straordinaria per Berardi che arriva a 101 gol con la maglia del Sassuolo segnando due rigore in pochissimi minuti

Ecco le pagelle di Sassuolo Fiorentina 3-1.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Muldur 6.5 (86′ Marlon s.v.), Chiriches 6.5, Ferrari 6, Rogerio 6 (46′ Kyriakopoulos 6.5); Obiang 7, Lopez 7; Traorè 6.5 (46′ Defrel 6.5), Djuricic 6.5 (46′ Berardi 8), Boga 6.5; Raspadori 6.5 (76′ Locatelli s.v.).

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 5.5; Milenkovic 5.5, Pezzella 5, Caceres 6; Venuti 5.5 (78′ Malcuit s.v.), Bonaventura 6.5 (71′ Callejon s.v.), Pulgar 5.5, Castrovilli 6.5 (71′ Eysseric s.v.), Biraghi 5.5 (83′ Kouame s.v.); Ribery 6.5, Vlahovic 5.

MIGLIORI TODAY

BERARDI 8 - Il suo ingresso in campo nell’intervallo cambia completamente la partita. Nel giro di 4 minuti, conquista un rigore e ne realizza due ribaltando il risultato in favore del Sassuolo. Raggiunge e supera così quota 100 gol con la maglia del Sassuolo. Fa sempre la differenza.

OBIANG 7 - Buona partita del centrocampista che propizia il primo rigore per il Sassuolo con un passaggio favoloso per Berardi; quello è il momento in cui cambia la gara. Giocatore ordinato che sbaglia poco