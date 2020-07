Sassuolo Genoa 5 - 0, le pagelle | Berardi super, Caputo scatenato

Ecco le pagelle di Sassuolo Genoa 5-0.

SASSUOLO: Consigli 6; Toljan 6.5, Marlon 6.5, Ferrari 6.5, Rogerio 6 (79’ Kyriakopoulos s.v.); Bourabia 6, Locatelli 6.5 (73’ Obiang s.v.); Berardi 8.5 (80’ Manzari s.v.), Djuricic 6.5 (73’ Raspadori 7.5), Traorè 7.5 (65’ Haraslin 7); Caputo 7.5.

GENOA: Perin 4; Biraschi 4 (46’ Criscito 5), Romero 4.5, Goldaniga 5, Masiello 4; Jagiello 5.5 (61’ Behrami s.v.), Lerager 5.5, Schone 5 (71’ Falque s.v.), Cassata 5 (46’ Ankersen 5); Pandev 6 (71’ Favilli s.v.), Pinamonti 5.

BERARDI 8.5 - Entra in quattro dei cinque gol del Sassuolo. Due sono gli assist, prima per Traorè e poi per Caputo; è lui a recuperare il pallone e a far partire Raspadori in occasione del gol di quest’ultimo e, come se non bastasse, segna un gol pazzesco dal limite dell’area. Sicuramente una delle sue migliori prestazioni in stagione.

CAPUTO 7.5 - Segna una doppietta e si mangia almeno altri tre gol. E’ molto più presente in campo rispetto agli ultimi match, forse motivato dal cercare di raggiungere il ventesimo gol. Alla fine arriva anche il ventunesimo. Con Berardi ormai si trova alla perfezione, sembrano ragionare con una testa sola.