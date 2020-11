Sassuolo Inter 0 - 3, le pagelle | Chiriches disastroso, Raspadori inesistente

Ecco le pagelle di Sassuolo Inter 0-3.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5; Toljan 5 (59′ Muldur 5.5), Chiriches 4 (42′ Marlon 5), Ferrari 5, Rogerio 5.5; Maxime Lopez 5.5 (76′ Schiappacasse s.v.), Locatelli 5.5; Berardi 5.5, Djuricic 6 (59′ Obiang 5.5), Boga 5; Raspadori 5 (76′ Traoré s.v.).

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6; Darmian 6.5 (92′ Hakimi s.v.), Barella 6.5 (85′ Sensi s.v.), Vidal 7, Gagliardini 7, Perisic 6.5 (85′ Eriksen s.v.); Lautaro 7 (79′ Lukaku s.v.), Sanchez 7 (79′ Young s.v.).

PEGGIORI TODAY

CHIRICHES 4 - Sbaglia tutto. Prima con un passaggio sfortunato manda Lautaro dritto verso la porta e arriva il primo gol dell’Inter; poi segna anche un autogol sfortunato di braccio. Per il resto non convince e non dà sicurezza. Esce alla fine del primo tempo per un problema muscolare.