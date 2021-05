Sassuolo Juventus 1 - 3, le pagelle | Marlon in difficoltà, Raspadori si fa strada

Problemi per i difensori questa sera contro un attacco stellare; Raspadori segna ancora e diventa sempre più importante per questo Sassuolo

Ecco le pagelle di Sassuolo Juventus 1-3.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5.5; Toljan 5.5 (56′ Chiriches 5.5), Marlon 5, Ferrari 5.5, Kyriakopoulos 5.5 (76′ Rogerio s.v.); Obiang 6 (56′ Lopez 6), Locatelli 6.5; Berardi 5.5, Traoré 5.5 (56′ Defrel 5.5), Boga 5 (76′ Duricic s.v.); Raspadori 7.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon 7; Danilo 6.5, De Ligt 6, Bonucci 5, Alex Sandro 6; Kulusevski 6, Arthur 6.5 (61′ Bentancur s.v.), Rabiot 7, Chiesa 6.5 (81′ Cuadrado s.v.); Dybala 7 (81′ McKennie s.v.), Ronaldo 7.5.

MIGLIORI TODAY

RASPADORI 7 - Ci provano in tanti a segnare questa sera, ma ci riesce solo lui. E’ velocissimo nell’intuire lo spazio giusto per tirare e nel concludere prima di dare il tempo agli avversari di anticiparlo. Sta diventando imprescindibile per il Sassuolo, Caputo dovrà riguadagnarsi la maglia da titolare.

PEGGIORI TODAY

MARLON 5 - Non ha un compito semplice contro un attacco formato da Ronaldo e Dybala. In tutti i gol commette qualche errorino e si fa fare due tunnel, entrambi fatali, nelle prime due reti della Juventus.