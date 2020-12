Sassuolo Milan 1 - 2, le pagelle | Male Rogerio, Berardi il migliore

Ecco le pagelle di Sassuolo Milan 1-2.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 5.5 (61′ Muldur s.v.), Marlon 5.5, G. Ferrari 5.5, Rogerio 5 (46' Kyriakopoulos 6); Bourabia 6, Lopez 6.5; Berardi 7, Djuricic 5 (57′ Boga 6), Traoré 6; Defrel 5 (46′ Caputo 5.5).

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Calabria 6, Kalulu 6, Romagnoli 6.5, Theo Hernández 7; Tonali 6.5 (46′ Krunic 6), Kessié 6; Saelemaekers 7 (79′ Castillejo 6), Çalhanoğlu 7, Brahim Díaz 6 (57′ Hauge 6.5); R. Leão 7.

PEGGIORI TODAY

ROGERIO 5 - Non è la sua partita. Dopo lo svantaggio iniziale va un po' in confusione e sbaglia molto, perdendo anche molte palle pericolose. Non dà poi un apporto in fase di creazione limitando così le possibilità del Sassuolo di salire.

MIGLIORI TODAY

BERARDI 6.5 - Sempre positivo. Prova a fare male ai rossoneri sia nel primo tempo che nel secondo, ci riesce a un minuto dalla fine della partita quando ormai è troppo tardi.