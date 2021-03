Sassuolo Napoli 3 - 3, le pagelle | Berardi il migliore dei neroverdi

Gioca una bellissima partita Berardi sia in fase offensiva che in fase difensiva, bene anche Caputo

Ecco le pagelle di Sassuolo Napoli 3-3.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Muldur 6 (73′ Toljan s.v.), Marlon 6, Ferrari 6, Rogerio 6; Lopez 6.5 (85' Haraslin s.v.), Locatelli 6.5; Berardi 7.5 (85' Obiang s.v.), Defrel 6 (79′ Traorè s.v.), Djuricic 6 (85' Raspadori s.v.); Caputo 7.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6.5, Di Lorenzo 7.5, Rrahmani 6, Maksimovic 5.5 (86' Manolas s.v.), Hysaj 7 (73′ Ghoulam s.v.), Fabian 6.5, Demme 6.5 (73′ Bakayoko s.v.), Zielinski 6.5 (86' Lobotka s.v.), Politano 6, Mertens 6 (67′ Elmas s.v.), Insigne 7.5.

MIGLIORI TODAY

BERARDI 7.5 - Segna il rigore che riporta momentaneamente in vantaggio il Sassuolo alla fine del primo tempo. Nella ripresa colpisce una traversa e, oltre ad essere in tutte le azioni offensive, come al solito si sacrifica tanto e aiuta anche in fase difensiva.