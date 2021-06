Sassuolo: ecco chi è il nuovo allenatore dei neroverdi

Il Sassuolo ha scelto il nuovo allenatore che sarà. Ieri presso il Mapei Football Center è stato raggiunto l’accordo tra l’ex calciatore, l’AD Giovanni Carnevali e il DS Giovanni Rossi per un biennale che decorrerà dal primo luglio. Sono stati tanti i nomi accostati alla squadra neroverde dopo i saluti a mister De Zerbi, ma ad avere la meglio è stato il giovanissimo Dionisi che dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 2014, a 34 anni, ha iniziato la carriera da allenatore all’. E’ passato poi nei tre anni successivi da Borgosesia e Fiorenzuola per arrivare nel 2018/2019 all’Imolese dove ha conquistato i play off di Serie C. Eliminato con la squadra bolognese in semifinale, è passato nella stagione successiva in Serie B dove ha allenato il Venezia portandolo alla salvezza. Il miglior successo è arrivato nella stagione appena conclusa, al termine della quale ha portato alla, vincendo il campionato. Con i neroverdi affronterà la sua prima esperienza in Serie A.