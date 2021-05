Vittoria per 1-0 delle neroverdi sulla Pink Bari; il terzo posto è assicurato, domenica prossima scontro diretto col Milan per cercare di salire al secondo posto

Terzo posto matematico per le neroverdi e secondo posto a sole tre lunghezze dopo la vittoria di sabato contro la Pink Bari. Primo tempo molto complicato e chiuso, con poche occasioni e le ospiti molto chiuse. Poi nella ripresa si sblocca il risultato quando Mana Mihashi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, di testa mette in rete portando avanti il Sassuolo. Riescono poi a gestire il risultato e a portare a casa i tre punti contro l’ultima in classifica le ragazze di Piovani che si aggiudicano così matematicamente il terzo posto. Non solo, perché il Milan, attualmente al secondo posto, è stato sconfitto dalla Fiorentina per 3-1 e ora dista solo tre punti: grande attesa quindi per lo scontro diretto che si giocherà domenica prossima proprio tra le neroverdi e le rossonere.